Vierde uitzending van ELFDORPEN on AIR over sociaal huis Anthony Statius

27 juni 2020

10u46 0 Deinze Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze is op maandag 29 juni voor de vierde keer te horen op de radio. De luisteraars kunnen via de Facebookpagina van Radio Tequila ook meekijken met het programma ELFDORPEN on AIR.

Het radioprogramma ELFDORPEN on AIR is een samenwerking tussen dienstencentrum Elfdorpen en Radio Tequila, de lokale radiozender voor Deinze en ver daarbuiten. Het programma belicht elke uitzending een thema voor senioren toe.

“Deze uitzending staat volledig in het teken van het sociaal huis”, zegt Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor senioren. “De luisteraar krijgt uitgebreide informatie over de werking van deze dienstverlening van Hilde Van Landuyt, diensthoofd van het sociaal huis. Ook Marleen Vanlerberghe, schepen bevoegd voor onder meer armoedebeleid en personen met een beperking, krijgt het woord. Zij geeft uitleg over het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).”

Radio Tequila kan je beluisteren op FM 106.2 voor de regio Deinze en FM 107.8 voor de regio Aalter. Je kan ook meeluisteren op www.radiotequila.be.