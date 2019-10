Vier dagen sport en feest op Petegem Kermis Anthony Statius

03 oktober 2019

08u46 0 Deinze Petegem-aan-de-Leie maakt zich klaar voor het jaarlijkse feestweekend. De feesttent aan de Kastanjelaan opent vanaf vrijdagavond en er staan heel wat activiteiten op het programma.

“Petegem Kermis start op vrijdagavond om 19 uur met een optreden van de RW live band in de feesttent aan de Kastanjelaan”, zegt Tom Van Nieuwenhuyse. “Op zaterdag is er om 9 uur de Unizo Cycling Tour en tussen 10 en 12 uur is er de traditionele wijndegustatie in de feesttent. Nieuw dit jaar is de gratis kinderanimatie en een optreden van de wandelende brassband De Vette Pistons op de zaterdagmarkt van Petegem.”

Op zondag is de feesttent van Petegem opnieuw de startplaats van de Versele-Laga Run. Dit loopevenement start om 10 uur en de deelnemers kunnen op deze tweede editie naast het parcours van 7 en 11 kilometer ook 17 kilometer lopen. De opbrengst gaat opnieuw naar het Back On Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen. “Zondag is er ook nog de sneukeltocht van ‘Bond van Grote en Jonge gezinnen en deze vertrekt tussen 14 en 15 uur. Het feestweekend sluiten we af op maandag 7 oktober met de traditionele koerswedstrijd ‘Grote prijs Brasserie BrunO’ en deze start om 14.30 uur”, besluit Tom.