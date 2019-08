Vier dagen feest in Bachte-Maria-Leerne Anthony Statius

21 augustus 2019

10u58 0 Deinze Het dorp Bachte-Maria-Leerne maakt zich klaar voor vier dagen Leerne kermis. De festiviteiten starten op vrijdag 23 augustus in de feesttent in de Ooidonkdreef en met de Kriooltjes-wandel-doe-zoektocht en de kunstveiling staan er enkele nieuwigheden op het programma.

De zomervakantie wordt in Bachte-Maria-Leerne ieder jaar afgesloten met een feestje. Op vrijdag 23 augustus is er kinderanimatie, gratis kermisattracties, een kermisschieting en optredens van Baboons en DJ Bolle.

“Op zaterdag starten we met een petanquetornooi en de Bettens familyhappening”, zegt organisator Kurt Hoerée. “Een nieuwigheid dit jaar is de Kriooltjes-wandel-doe-zoektocht van de lokale jeugdauteur Xavier Mares. Deze zoektocht voor het ganse gezin start doorlopend tussen 13 en 15 uur aan de feesttent. Meer info via www.kriooltjes.be. ‘s Avonds zijn er optredens van La Folie Jolie en DJ Sven.”

Op zondag start om 8 uur de traditionele rommelmarkt en er is champagne en tapas te krijgen bij de Gezinsbond. Om 11 uur start een kunstveiling ten voordele van Canisha, de vzw die assistentiehonden opleidt. Deze veiling wordt muzikaal opgeluisterd door Marino Punk. Om 14 uur is er de VC Energy Cup, beter gekend als het Spel Zonder Grenzen en om 18 uur volgt de prijsuitreiking. De optredens worden verzorgd door Corre & The Bang, DC Live en DJ Bolle en DJ Walkie. Op maandag sluiten we het feestweekend af met een plechtige dienst, zanger Davis, een loopkoers, een ringbolling, karaoke en een optreden van Risky Blues op het terras van restaurant De Sterre.”