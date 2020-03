VIDEO Watersport verboden? Deze man peddelsurft gewoon in zijn tuin Anthony Statius

30 maart 2020

Deinze Een surfplank, een touw, twee katrollen, een waterdichte zak en een tuin met een boom. Meer heb je niet nodig om in coronatijden te peddelsurfen in de tuin. Luc De Cooman, voorzitter van Windsurfing Deinze, stak een ingenieuze simulator ineen om ook in quarantaine zijn geliefde sport te kunnen beoefenen."Het verschil met suppen op het water is helemaal niet zo groot", zegt Luc.

Het ganse jaar door is Luc De Cooman uit Astene (Deinze) te vinden op het water. De man is een fervent supper en op de Leie in de regio Deinze voelt hij zich als een vis in het water. SUP staat voor stand-up paddle, een sport waarbij je rechtopstaand peddelt vanop een surfplank. Maar wie creatief is, hoeft niet noodzakelijk een rivier te hebben om op te suppen.

“Door de strenge coronamaatregelen is alle waterrecreatie verboden”, zegt Luc. “Enkel wandelen, lopen en fietsen zijn toegelaten, niet echt een logische keuze wat mij betreft, maar goed, we volgen de regels dus. Om toch een beetje te kunnen suppen heb ik een SUP-simulator ineen gestoken. Wat heb je hiervoor nodig? Een tuin met een boom, twee katrollen, een tiental meter touw, een waterdichte zak zodat je zelf het tegengewicht gemakkelijk kan bepalen, een peddelsteel en een srufplan. Ik gebruik een skimboard met daaronder de trucks van een skateboard gemonteerd zodat je toch wat een ‘board effect’ hebt. Na wat probeersels heb ik uiteindelijk de ideale afstelling gevonden.”

“Ik moet zeggen, het resultaat is echt veel beter dan ik had durven dromen”, vervolgt Luc. “Het verschil met suppen op het water is niet zo groot. De wisselt minder van kant en het is eentoniger, maar met wat muziek erbij scheelt dit al veel. Het is ook minder lastig aangezien je geen tegenwind hebt. Ik sup dagelijks een à twee uur in de tuin en mijn conditie kan ik goed op peil houden met de geplande wedstrijden in het vooruitzicht. Het biedt zeker voordelen, ook voor na de coronacrisis, dus voor mij zal dit een blijvende extra mogelijkheid zijn om te trainen.”