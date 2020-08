VIDEO Stormloop op Brantano in Deinze: “Met 75% korting vind je altijd wel iets” Anthony Statius

22 augustus 2020

10u53 18

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Deinze De Brantano-winkel in Deinze werd zaterdagochtend overspoeld door mensen die een koopje wilden doen. Heel wat filialen houden vandaag totale uitverkoop met kortingen tot 75%. “Ik stond hier al om 8 uur ‘s morgens en er waren toch nog zeven mensen voor mij.”

Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Aan heel wat winkels stonden deze ochtend al ellenlange rijen. Ook op de parking van het D-Shoppingpark aan de Guido Gezellelaan in Deinze stonden er rond 10 uur, het tijdstip dat de deuren opengingen, al zeker 150 mensen te wachten.

“Ik ben hier iets na 8 uur toegekomen en er stonden al zeven mensen te wachten”, zegt Luc (35) uit Gavere. “Ik ben gelukkig vroeg gekomen, zo blijkt. Ik heb twee paar sneakers en één paar deftige schoenen gekocht. Ik heb nog geen 50 euro betaald, terwijl de totale prijs meer dan 200 euro bedraagt. Er mogen 30 mensen tegelijk binnen en alles verliep rustig.”

Silke De Rijck (23) en haar vriend Wouter Van Mol (23) uit Nazareth hebben minder geluk. Zij arriveerden rond 10.15 uur en stonden op de stoep te wachten. “We hadden niet verwacht dat er zo veel volk zou zijn”, zegt Silke. “Maar ik denk dat de voorraad schoenen groot genoeg is en dat we zeker nog iets zullen vinden. Of ik iets specifiek nodig heb? Met 75 procent korting vind je altijd wel iets. Er is nog plaats in mijn schoenenkast”, lacht ze.