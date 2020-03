VIDEO Minutenlang applaus voor hulpverleners in Koningin Astridstraat Anthony Statius

18 maart 2020

20u58 0 Deinze Een minutenlang applaus weerklonk woensdagavond in de Koningin Astridstraat in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Initiatiefnemer Tjomme Therry mobiliseerde bijna al zijn buren om vanuit deur- en raamopeningen de hulpdiensten overal in ons land een hart onder de riem te steken in deze barre coronatijden.

Enkele minuten voor 20 uur was het nog stil in de Koningin Astridstraat in Deinze. Maar stilletjes aan gingen zwaaiden deuren open en begonnen buren - uiteraard vanop nodige afstand - een praatje te slaan. Spandoeken werden uitgerold en de handen werden losgeschud, want om klokslag 20 uur was met het buurtcomité afgesproken om net zoals op vele plaatsen in Vlaanderen te applaudisseren voor de hulpverleners.

“Dit welgemeend applaus is voor alle mensen uit de zorg”, zegt Tjomme, “maar ook voor alle andere helden waarop we kunnen rekenen in de strijd tegen het coronavirus. Het Rode Kruis, de politie, de brandweer, het lerarenkorps dat voor onze kinderen klaarstaat, de werknemers in de supermarkt enzoverder. We zullen hen allemaal nog hard nodig hebben de komende tijd, dus het minste wat we kunnen doen, is laten horen dat we aan hen denken.”