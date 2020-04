VIDEO. Deinse stadsdichter brengt dagelijks poëzie tijdens ‘Zomeruur’ Anthony Statius

01 april 2020

12u56 0

Deinze Ook in tijden van coronacrisis moet er poëzie zijn. Daarom leest de Deinse stadsdichter Steven Van de Putte iedere dag gedichten voor vanuit zijn huiskamer. "Zolang de lockdown duurt, bestook ik de mensen met gedichten via mijn Facebookpagina", zegt Steven.

Zomeruur. Zo heet de reeks online gedichten die Steven Van de Putte dagelijks naar buiten brengt via zijn Facebookpagina. “Een knipoog naar de Canvas-reeks Winteruur van Wim Helsen”, vertelt Steven. “Ik ben dan ook zondag gestart, de eerste dag van het zomeruur. Het is mijn opdracht als stadsdichter om evenementen rond poëzie te organiseren. Door de strenge coronamaatregelen ben ik echter beperkt in mijn doen en laten en om de Deinzenaren toch van poëzie te kunnen laten genieten, zet ik mijn taak tijdelijk digitaal verder.”

“Iedere dag om 19.30 uur lees ik gedichten uit een andere bundel voor”, vervolgt Steven. “Hierbij zoek ik een mooi evenwicht tussen lokaal talent en gekende namen. Ik zal ook sporadisch uit mijn eigen werk voorlezen. Dit doe ik iedere dag zolang de lockdown duurt. Met mijn uitgebreide bibliotheek, kan ik zeker nog een tijdje verder. Hopelijk kan ik in het najaar mijn geplande activiteiten als stadsdichter hervatten. Zo zal ik in Nevele, Hansbeke en Vosselare een evenement organiseren, dat wordt gekoppeld aan de STADSGEz/dICHTEN, de postkaartenreeks waar ik samen met fotograaf Ive Steyaert aan werk.”