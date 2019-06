Viblo Leieland opent nieuwe klaslokalen Anthony Statius

10u48 3 Deinze De school voor buitengewoon onderwijs Viblo Leieland beschikt sinds kort over gloednieuwe klaslokalen. Het nieuwe gebouw aan de Kouter in Deinze werd vrijdagavond officieel geopend in aanwezigheid van de leerkrachten, sponsors en sympathisanten.

De plannen voor een nieuw schoolgebouw in Viblo Leieland lagen zes jaar geleden voor het eerst op tafel.“Een nieuwbouw was noodzakelijk want in 2013 werden de containerklassen afgekeurd door de inspectie”, zegt directeur Pascal Raes. “Op aanraden van de inspectiediensten stelden we een dossier op voor een subsidieaanvraag voor nieuwe containerklassen, maar achteraf bleek dat we daar geen subsidies voor konden krijgen. Anderhalf jaar werk voor niets dus. Uiteindelijk zijn we gegaan voor een systeembouw met moduleerbare klassen. In augustus vorig jaar werden de bomen op het terrein weggenomen, in december zijn de bouwwerken gestart en na de paasvakantie werden de klassen in gebruik genomen.”

“Het nieuwe schoolgebouw telt twee klassen, een sanitair blok, een kleine bergruimte en een lokaal voor een orthopedagoog", vervolgt Pascal Raes. “Er is plaats voor een twintigtal leerlingen met leermoeilijkheden. Verder zijn we op school bezig met het inrichten van een derde prikkelarme klas. In deze klassen kunnen kinderen met autisme of met kenmerken van autisme terecht. Er kunnen maximaal tien leerlingen in een klas en zij hebben elk hun eigen werkplek. Andere werken op de planning zijn onder andere het vervangen van de verwarmingsinstallatie in de turnzaal en een nieuwe vloer voor onze overdekte speelplaats. We willen al onze sponsors en sympathisanten bedanken, want zonder hen zou dit alles niet mogelijk geweest zijn.”