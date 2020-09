Verzamel fairtradelogo’s en win cadeaubonnen Anthony Statius

25 september 2020

15u26 0 Deinze In het kader van de Week van de Fair Trade organiseert de stad Deinze een wedstrijd. Wie fairtradelogo’s verzamelt, maakt kans op een cadeaubon.

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in oktober de Week van de Fair Trade plaats. Dit jaar loopt deze van 7 tot 17 oktober. Fair trade of eerlijke handel is handel die benadeelde producenten de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijkste principes van fair trade is dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.

Deinze behaalde in 2013 de titel Fairtradegemeente en in het kader daarvan willen de werkgroep Fair Trade en het stadsbestuur met een wedstrijd zoveel mogelijk mensen stimuleren fairtradeproducten te kopen. Iedereen kan tot eind oktober fairtradelogo’s van verschillende producten verzamelen en deze mogen op het wedstrijdformulier, dat in de D17 van september staat, gekleefd worden. Deelnemers maken kans op een cadeaubon van honderd euro of een van de tien cadeaubonnen van twintig euro. Wedstrijdformulieren kunnen tot 31 oktober ingediend worden in DC Leiespiegel of in het gemeente huis van Nevele.