Vertegenwoordigers Deinze en Lievegem naar Benin voor ontmoetingsmoment stedenbanden met West-Afrikaanse landen Anthony Statius

14 november 2019

09u59 0 Deinze De stad Deinze en de gemeente Lievegem nemen deel aan een ontmoetingsmoment over West-Afrikaanse stedenbanden. De D einse schepen Trees Van Hove (CD&V), Staf Laget van de Werkgroep KeMoPoDi en ambtenaar voor intergemeentelijke samenwerking Brigitte Becu trekken begin december naar het Afrikaanse land Benin om er de stedenband tussen Deinze/Lievegem en de Senegalese KeMoPoDi-gemeenten te versterken.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert van 2 tot 5 december een regionaal ontmoetingsmoment voor de stedenbanden met Benin, Senegal, Niger en Marokko. Hierop zijn Vlaamse gemeenten en hun Afrikaanse partnergemeenten uitgenodigd. De stad Deinze neemt hieraan ook deel in het kader van de nieuwe stedenband tussen Lievegem/Deinze enerzijds en KeMoPoDi - dat zijn de Senegalese gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender - anderzijds. Hiermee wordt de samenwerking tussen LoWaZoNe - het voormalige Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele - en KeMoPoDi verdergezet.

“Deinze en Lievegem tekenen momenteel de nieuwe krijtlijnen uit voor het samenwerkingsverband met KeMoPoDi”, zegt Trees Van Hove. “Het is de bedoeling om vanaf 2020 een nieuwe interlokale vereniging op te richten om met de Senegalese gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender samen te werken rond onderwijs, afval, gezondheid en gender. Samen met Staf Laget, voorzitter van de Werkgroep KeMoPoDi en Brigitte Becu, ambtenaar Intergemeentelijke Samenwerking Lievegem/Deinze, zal ik op het ontmoetingsmoment aanwezig zijn. VVSG stelde een gevuld en boeiend programma samen met onder meer netwerken, uitwisselen, workshops, en terreinbezoeken Zelf zullen we ook presentaties en input geven over, met de focus op ons project voor een efficiënt afvalbeheer in de KeMoPoDi-regio.”