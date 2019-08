Verstrooide bestuurder merkt fietsers te laat op: één persoon lichtgewond naar het ziekenhuis Jeroen Desmecht

06 augustus 2019

11u57 0 Deinze Een 44-jarige fietser is zaterdag lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder (28) van een personenwagen merkte bij het afslaan twee fietsers niet op, waarna het tot een aanrijding kwam.

Het incident vond zaterdag rond 13.20 uur plaats. De twintiger reed met z'n wagen op de N43 en wou rechts afslaan, richting Gampelaeredreef. Op dat moment stoken ook twee fietsers het kruispunt over richting Gent. De man merkte de tweewielers niet op, waarna het tot een aanrijding kwam. De hulpdiensten brachten één van de twee fietsers (44) lichtgewond over naar het ziekenhuis in Deinze.