Versele-Laga steunt kinderboerderijen met gratis dierenvoeding Anthony Statius

04 juni 2020

11u46 3 Deinze Ook kinderboerderijen hebben afgezien van de coronacrisis. Om deze getroffen sector een hart onder de riem te steken deelt diervoederproducent Versele-Laga gratis zakken dierenvoeding uit aan tien kinderboerderijen, waaronder Hof Ter Motte in Poesele (Deinze).

Geiten, schapen, alpaca’s, kippen, cavia’s en een hangbuikzwijntje. Het zijn maar enkele dieren die rondlopen op de kinderboerderij/zorghoeve Hof Ter Motte van Danny De Paepe en Nadia Sucaet in het dorpje Poesele. Donderdag kregen zij eten van enkele medewerkers van Versele-Laga, de bekende diervoederproducent uit Deinze.

“De coronacrisis treft vele organisaties, mensen maar ook dieren”, zegt brand manager Sarah Lanckman. “Ook kinderboerderijen moesten vanaf midden maart sluiten en ze verliezen hiermee aanzienlijke bezoekersinkomsten. Sinds 18 mei mag men wel terug openen, maar door de maatregelen ligt dit in de praktijk moeilijk. Versele-Laga wil deze boeren graag een hart onder de riem steken en daarom leveren we gratis dierenvoeding aan tien kinderboerderijen verspreid over het land.”

Voor Danny en Nadia van Hof Ter Motte is het cadeau van Versele-Laga zeer welgekomen. “Onze dieren missen de aandacht van de bezoekers”, zegt Nadia. “Sinds dinsdag is onze zorgboerderij terug deels actief en vanaf 16 juni opent onze kinderboerderij terug de deuren. Scholen zijn dus terug welkom, maar dit zal maar mogelijk zijn in beperkte groepjes. Vanaf 1 juli starten we met de boerderijkampen en ondertussen zijn er al 900 kinderen ingeschreven. We hebben zeker 30 procent inkomstenverlies geleden door de coronacrisis, maar de vaste kosten blijven lopen. We zijn daarom zeer dankbaar voor de attentie van Versele-Laga.”