Vernieuwing sportsite De Brielmeersen start eind september met aanleg eerste kunstgrasveld Anthony Statius

24 juni 2020

19u36 0 Deinze De stad Deinze start dit jaar met de herschikking en vernieuwing van de sportterreinen in provinciaal domein De Brielmeersen. “In een eerste fase leggen we een kunstgrasveld aan naast de atletiekpiste, deels op de huidige evenementenweide", zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze). De uitrol van de stedelijke sportcluster wordt vanavond (woensdag) besproken op de gemeenteraad.

De toekomst van De Brielmeersen ligt in handen van verschillende partners. De belangrijkste zijn de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Deinze, voetbalclub KMSK Deinze en De Vlaamse Waterweg. De stad Deinze ontfermt zich over de sportcluster in het noordelijk gelegen deel van De Brielmeersen. Dit omvat alle sportterreinen rond het stadion van KMSK Deinze en de atletiekpiste.

“De bestaande sportvelden worden helemaal herschikt en dit zal gebeuren in vier fases”, zegt sportschepen Norbert De Mey. “In een eerste fase wordt er eind september van dit jaar een kunstgrasveld aangelegd. Dit oefenterrein voor KMSK Deinze komt ten zuiden van de atletiekpiste, op de locatie waar momenteel de evenementenweide van de provincie gelegen is. Er zal daar ook geïnvesteerd worden in betere verlichting. In een tweede fase begin volgend jaar wordt een tweede kunstgrasveld aangelegd, deels op de weide waar momenteel twee ezels staan. Verder komen er nog twee kleine kunstgrasvelden, waar de U12 van KMSK Deinze kan trainen. Deze oefenterreinen komen in het verlengde van de huidige tennisterreinen en het basketbalterrein. Deze terreinen blijven overigens behouden.”

“Naast de twee kunstgrasvelden komen er ook twee nieuwe voetbalterreinen langs het Schipdonkkanaal”, vervolgt de schepen. “In een derde fase in 2022 komt er een nieuw grasveld op het domein waar momenteel Team Adventure haar speelterrein heeft. Via een grondruil wordt dit terrein, dat momenteel eigendom is van de provincie, naar de stad overgeheveld. In ruil krijgt de provincie een nieuwe locatie voor een evenementenweide, op de plaats waar momenteel een voetbalveld ligt. In deze derde fase wordt ook al een deel van de nieuwe parking aan de Stadionlaan aangelegd. In een vierde en laatste fase, die gepland is voor 2026, zal de huidige parking langs het kanaal plaatsmaken voor een vierde voetbalveld. Er wordt een nieuwe parking met ongeveer vierhonderd parkeerplaatsen voorzien aan de Stadionlaan, waar zich momenteel twee oefenterreinen van de jeugd van KMSK Deinze bevinden. In samenspraak met de provincie werd beslist dat de nieuwe hoofdingang aan de kant van de Stadionlaan komt. Voetgangers en fietsers zullen via de huidige zij-ingang aan de Tweebruggenlaan, in het verlengde van de Brielstaat via een nieuwe fiets- en wandelas de sportsite kunnen bereiken.”

“Voor alle duidelijkheid: de stad ontfermt zich enkel over het sportgedeelte van De Brielmeersen. Ondertussen is de provincie bezig aan de plannen voor het recreatiegedeelte, waarbij er een nieuwe cafetaria wordt gebouwd. De uitbreiding van het stadion van KMSK Deinze is volledig in handen van de club zelf", besluit de schepen.