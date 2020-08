Verkeershinder verwacht tijdens actie foorreizigers Anthony Statius

19 augustus 2020

13u46 1 Deinze Een delegatie van Oost-Vlaamse foorreizigers organiseert donderdagochtend een manifestatie in Deinze. Om 9 uur vertrekt een colonne en er wordt tijdelijk wat verkeershinder verwacht.

Morgen (donderdag) vindt er een manifestatie van Oost-Vlaamse foorreizigers plaats in Deinze. Zij voelen zich een vergeten sector tijdens de coronacrisis. De vertrekplaats van de actie is de parking van de Brielmeersen, ter hoogte van het voetbalstadion van SK Deinze. Het vertrek is voorzien om 9 uur en de kolonne trekt via de Tweebruggenlaan, de Volhardingslaan en de Gaversesteenweg in de richting van Nazareth.

De stad Deinze laat weten dat de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem samen met de federale politie zal instaan voor de begeleiding van de stoet in Deinze. Door de aaneengesloten kolonne zal de actie ongetwijfeld voor verkeershinder zorgen. Er wordt dan ook aangeraden om een alternatieve route te voorzien tussen 8.30 en 9.30 uur en om zeker de drukke invalswegen N43 en N35 te vermijden.