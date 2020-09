Verkeershinder door werken in Kleine Heirenthoek Anthony Statius

29 september 2020

08u42 0 Deinze De Kleine Heirenthoek in Landegem (Deinze) wordt van 1 oktober tot en met 1 december afgesloten voor het verkeer. De wegbermen worden heraangelegd en versterkt met betongrasdallen.

Tijdens de werken in de Kleine Heirenthoek is alleen plaatselijk verkeer toegelaten. Er wordt gewerkt in twee fasen. In de eerste fase werkt de aannemer tussen de Palestraat en de Gaverstraat. Er geldt een wegomlegging via de Zandestraat, Brugseheirweg, Julius Nieuwlandweg, Merendreestraat, Lambroekstraat, Maalderijstraat, Grote Heirenthoek en omgekeerd. In de tweede fase werkt hij van de Gaverstraat tot aan de splitsing met de Grote Heirenthoek. Er is een wegomlegging via de Gaverstraat, Moutputstraat, Brouwerijstraat en Grote Heirenthoek, waarbij in sommige straatgedeelten eenrichtingsverkeer zal gelden.