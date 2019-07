Verkeer in Deinze in de knoop door ongeval en werken op Volhardingslaan Jeroen Desmecht en Anthony Statius

12 juli 2019

11u47 4 Deinze Een ongeval op de Volhardingslaan zorgt momenteel voor heel wat verkeershinder in Deinze. “De feiten gebeurden nét op een kruispunt waar grote verkeersassen samenkomen. Bovendien zijn er momenteel asvalteringswerken bezig.”

De politie is momenteel nog volop bezig met de vaststellingen. Rond 9.50 deze ochtend uur kwam het tot een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een personenwagen op de Volhardingslaan in Deinze, waar momenteel ook asvalteringswerken bezig zijn. De inzittenden raakten gelukkig heelhuids uit hun voertuigen, maar het ongeval stuurde het verkeer wel danig in de knoop. “Veel informatie kunnen we voorlopig niet meegeven”, klinkt het bij de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “Maar de combinatie van het ongeval en de werken veroorzaakt momenteel veel verkeershinder. De feiten gebeurden bovendien net voor een kruispunt waar enkele grote verkeersassen samenkomen.”