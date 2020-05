Vergaderen bij Meatpack? Dan moet je eerst passeren langs de koortsmeter Anthony Statius

12 mei 2020

17u59 11 Deinze Wie wil vergaderen in Meatpack, de exclusieve vergaderruimte in Astene (Deinze), moet eerst passeren langs een intelligente koortsscanner.

Bij Meatpack, de nieuwe vergaderruimte langs de N43 in Astene (Deinze) neemt men een opvallende veiligheidsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Vooraleer je het pand mag betreden, moet je eerst passeren langs de ‘Scantemp’, een toestel dat detecteert of iemand koorts heeft en dus mogelijk besmet is met COVID-19.

“Zo’n Scantemp is een extra preventiemiddel”, zegt Olivier Van de Vijver van Meatpack. “Er worden enkel personen toegelaten die geen koorts hebben en zo minimaliseer je de kans dat er iemand binnenkomt die besmet is met het coronavirus. Ook in Azië wordt dit al vaak toegepast. Ieder extra middel is goed om vandaag uzelf, uw familie, uw medewerkers en uw bezoekers en klanten te beschermen.”