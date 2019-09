Verdwenen street art-kunstwerk geselecteerd als strafste van Vlaanderen en Brussel Anthony Statius

22 september 2019

09u46 1 Deinze Deinzenaar Ward Foulon is een van de genomineerden voor de wedstrijd Strafste Street Art-werken van Vlaanderen en Brussel. Opvallend is dat zijn werk ‘This is temporary, you are temporary’, dat op jeugdhuis Brieljant stond, ondertussen alweer verdwenen is.

Radio 1 is op zoek naar de Strafste Street Art-werken van Vlaanderen en Brussel. Onlangs werd de shortlist van de laatste tien kanshebbers bekendgemaakt. Een van de geselecteerde werken is het tijdelijke werk dat Deinzenaar Ward Foulon maakte voor een evenement van het kunstenaarsplatform Kraft collective.

“Het werk kreeg de titel ‘This is temporary, you are temporary’ en het werd in één nacht met krijt op de muur van jeugdhuis Brieljant gekalkt”, zegt Ward Foulon. “Ik probeer in mijn werken voornamelijk een moment van verwondering of reflectie te creëren in de publieke ruimte. Dit werk specificeert zich voornamelijk in het thema vergankelijkheid. Het tijdelijke karakter van het werk en het langzame aftakelingsproces door de weersomstandigheden illustreert dit naar mijn gevoel des te meer. Ik had met plezier iedereen willen uitnodigen om het werk nog eens te bezichtigen, maar de regen zorgde ervoor dat het al tenietgedaan is.”

Stemmen kan via via www.radio1.be/waar-vind-je-de-strafste-street-art-vlaanderen-en-brussel en de laureaat wordt vrijdag bekendgemaakt in het programma Culture Club.