Verdwenen speelplein Landegem komt dit najaar terug Anthony Statius

17 juni 2019

16u24 0 Deinze Het speelpleintje in de Prosper Cocquytlaan in Landegem komt dit najaar terug. Het oude speelplein werd in december vorig jaar afgebroken, maar ondertussen blijft het wachten op nieuwe speeltoestellen. Ondertussen lanceerde de partij Democratische Burger Alliantie een opsporingsbericht op haar Facebookpagina.

“In december 2018 heeft de toenmalige gemeente Nevele de oude speeltuin afgebroken, maar sindsdien is er niets meer gebeurd, zegt Willy Heyerick namens de Democratische Burger Alliantie. “Begin dit jaar werd nog verkondigd dat er in Landegem een nieuw speelpleintje zou komen, maar tot nu toe ligt de locatie er verwaarloosd en gevaarlijk bij. De wijk is hier helemaal niet blij mee. De kinderen kunnen in de vakantie alleen maar spelen in de modder en tussen achtergelaten steenpuin. Het is onaanvaardbaar dat men een speelplein in dergelijke toestand achterlaat en niet communiceert over de verdere plannen. We hopen dat het dossier in een stroomversnelling kan geraken om de achterstand in te halen.”

“De plaatsing van het nieuwe speelplein is voorzien in het najaar”, laat schepen Rutger De Reu (CD&V) weten.