Verdachten van hondenvergiftiging komen voor rechter: “Dachten dat ze nooit gevonden zouden worden” Wouter Spillebeen

28 mei 2020

10u02 0 Sint-Martens-Latem / Sint-Martens-Leerne Elke hondenliefhebber in Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne ging rond maart 2017 angstig wandelen nadat twee honden omkwamen door gif aan de Oude Pontweg. Nu zijn de vermoedelijke daders gevat en dinsdag moeten ze in de rechtbank verschijnen. Naast de vergiftiging van minstens drie honden, worden ze ook verdacht van jachtovertredingen.

Philippe Gunst uit Sint-Martens-Leerne verloor in die periode zijn hond Trix. Zijn vrouw Anne-Mie was met de hond gaan wandelen aan de Oude Pontweg. Daar had ze de hond even losgelaten, en toen ze terugkeerde, gedroeg ze zich vreemd. Ze kreeg stuiptrekkingen en schuimde in de mond. De dierenarts probeerde haar maag nog leeg te pompen en wikkelde haar in koude doeken om haar koorts af te remmen, maar alle hulp kwam te laat. Dan bleek dat Trix niet de enige hond was die die dag met exact dezelfde symptomen bij de dierenarts was gekomen.

In totaal werden minstens drie honden vergiftigd, waarvan er twee om het leven kwamen. Alles wees op een organofosfaatvergiftiging, die veroorzaakt wordt door een pesticide in het product Aldicarb. Dat middel is niet vrij te verkrijgen en is slechts in zeer beperkte gevallen niet verboden. In de Gentbrugse Meersen zou het product ook gebruikt zijn om een vos en twee honden te vergiftigen.

Jachtovertredingen

“We dachten toen dat de daders nooit zouden worden gevonden, maar dat is dus niet zo gebleken, wonderbaarlijk maar waar”, zegt een opgeluchte Philippe Gunst. “De natuurinspectie heeft bijna twee jaar lang grondig onderzoek gedaan en is de drie daders op het spoor gekomen.” Volgens Philippe, die het dossier als slachtoffer kon inkijken, is de bewijslast tegen de verdachten erg groot.

Komende dinsdag moeten de drie verdachten voor de rechter verschijnen voor de vergiftiging van de honden, naast ook enkele jachtovertredingen. De mannen zouden niet aan hun proefstuk toe zijn geweest. Philippe stelde zich samen met twee andere hondeneigenaars benadeelde partij en ook Vogelbescherming Vlaanderen zal vertegenwoordigd zijn. “We hopen dat het proces veel mensen bewust maakt van de nare realiteit van de jacht”, zegt Philippe.