Velt en Omer Wattez tonen The Biggest Little Farm Anthony Statius

24 februari 2020

14u43 0 Deinze Velt Leieland en Milieufront Omer Wattez organiseren op vrijdag 6 maart hun jaarlijkse filmvoorstelling.

Dit jaar werd gekozen voor de film The Biggest Little Farm, een verhaal over twee dromers en hun geliefde hond die hun klein appartement in Los Angeles verruilen voor het platteland. Daar bouwen ze aan een markante boerderij in volledige co-existentie met de natuur. De film beschrijft hun bijna tien jaar durende poging om de utopie te creëren die ze nastreven. Ze planten 10.000 bomen, telen honderden gewassen en houden allerlei soorten dieren.

De voorstelling vindt om 20 uur plaats in het Leietheater in Deinze. De inkom bedraagt 6 euro en leden van MOW en Velt betalen 4 euro. Vooraf inschrijven is wenselijk via info.leieland@velt.be.