Veilige Thuis breidt uit met acht nieuwe studio’s voor mensen met een beperking Anthony Statius

08 juni 2019

11u06 3 Deinze Veilig Thuis is in volle expansie. Op het terrein van Kattebeek in Petegem bouwde de vzw vier studio’s voor mensen met een beperking en in de Slachthuisstraat in het stadscentrum worden nog eens vier studio’s voorzien. “Cliënten kunnen zo nog meer zelfstandig wonen”, zegt Kris Holvoet, die sinds kort als nieuwe directeur aan de slag ging.

“Het is hier veel rustiger, ik woon hier zeer graag.” Aan het woord is Koen Sierens, die een tijdje geleden zijn intrek nam in één van de nieuwe studio’s van Veilige Thuis op het terrein Kattebeek. “Ik heb een mooi zicht op de tuin en er is een klein keukentje voorzien. Of ik her niet eenzaam ben? Nee, ik krijg vaak bezoek van de buren, vooral van Bart, die in de studio hiernaast woont.”

De vzw Veilige Thuis opende Huize Kattebeek in 1977 en ondertussen wonen er 38 personen met een lichte tot matige verstandelijke handicap. De vier nieuwe studio’s van Veilige Thuis bieden plaats aan vijf cliënten en hiermee is men begonnen aan de grondige renovatie en uitbreiding van het woonaanbod. “De cliënten krijgen meer mogelijkheden om op zelfstandige wijze hun leven te organiseren en tegelijk kunnen ze beroep doen op de collectieve voorzieningen”, zegt directeur Kris Holvoet, die de fakkel overnam van Mia Van Belleghem. “In 2000 werd de dienst beschermd wonen opgericht voor mensen die geen 24 op 24 uur begeleiding nodig hebben. Dit is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige dienst mobiele en ambulante begeleiding. Maar betaalbare huisvesting vinden voor de verschillende kandidaten is echter niet altijd evident. Daarom worden nog eens vier extra woongelegenheden gebouwd in de Slachthuisstraat in Deinze, vlak naast de reeds bestaande studio’s. Deze studio’s worden momenteel afgewerkt en vanaf september zullen een achttal personen met een beperking of sociaal zwakkeren daar hun intrek kunnen nemen. Voor dit project konden we rekenen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen.”

“Daarnaast willen we inspelen op de nieuwe tendensen in de zorg voor personen met een beperking”, vervolgt Kris Holvoet. “Bij nieuwe zorgvragers zien we een toename aan vragen voor woonondersteuning in combinatie met dagondersteuning of enkel dagondersteuning voor een of meerdere dagen in de week. Ook bij onze cliënten die woonondersteuning krijgen, komt meer en meer de vraag voor dagondersteuning. Cliënten die voorheen actief waren in een maatwerkbedrijf in de buurt werken er minder en minder op voltijdse basis of bereiken stilaan de pensioengerechtigde leeftijd en ook hier zien we dat er meer nood is aan zinvolle dagbesteding.”

Meer info via www.veiligethuis.be.