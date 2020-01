Veertiende DeinzeLacht met Stenzel & Kivits Anthony Statius

21 januari 2020

09u52 0 Deinze VtbKultuur Deinze organiseert in samenwerking met de stad Deinze de veertiende editie van het humorfestival DeinzeLacht. Op zaterdag 25 januari staat het Nederlandse duo Stenzel & Kivits op de planken van het Leietheater.

Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de wereldbekende tenor Stenzel & meesterpianist Kivits. Beide heren leveren al twintig jaar het bewijs dat comedy en klassieke muziek op een heerlijke manier kunnen versmelten en perfect met elkaar harmoniëren. Het zijn briljante muzikanten die tegelijk ook erg komisch zijn. Na 20 jaar bundelen Stenzel & Kivits voor het eerst hun allerbeste capriolen onder, naast, op en met hun piano, waarbij ze niets aan het toeval overlaten om het publiek op het verkeerde been te zetten.

De voorstelling start om 20 uur. Tickets kosten 20 euro en deze kan je reserveren via www.deinzelacht.be, www.leietheater.be of in TUI Deinze in de Gentstraat 41.