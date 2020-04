Veerboot Bathio mag tijdelijk niet meer varen Anthony Statius

10 april 2020

17u31 0 Deinze De veerboot Bathio in Astene (Deinze) gaat vanaf zaterdagmorgen aan de ketting. Dat heeft burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) beslist nadat er werd vastgesteld dat teveel wandelaars en fietsers tegelijk de het veer gebruiken om de Leie over te steken.

“Sommige mensen denken echt dat ze op vakantie zijn”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Dat gaat niet langer. Bovendien neemt men geen afstand van elkaar en wil iedereen mee op die overzet. Dat is absoluut niet volgens de regels van social distancing. Afstand houden is volgens de experts nog altijd de beste bescherming en dit lukt op Bathio niet. Bovendien wordt Vosselare Put ook een trekpleister. Dat terwijl het verboden is om te zwemmen. Ik kan toch moeilijk een politieagent bij Bathio zetten. Ze moeten maar rond gaan of fietsen.”

“Vanaf zaterdagmorgen wordt Bathio aan de ketting gelegd voor minstens het weekend. Dit is een maatregel die ik moet nemen omdat mensen zelf blijkbaar hun gezond verstand niet gebruiken”, aldus de burgemeester.