VBS Leieparel blijft vernieuwen: eeuwenoud oorlogsziekenhuis is nu polyvalente zaal voor sport, film en theater Anthony Statius

24 juni 2019

08u44 0 Deinze VBS Leieparel investeert fors in vernieuwing. De verouderde gebouwen langs de Kaaistraat zijn nog maar sinds 2009 eigendom van het schoolbestuur maar het voorbije decennium veranderde al heel wat. De uit 1913 daterende turnzaal werd omgevormd tot moderne polyvalente zaal en deze werd zondag officieel geopend. “In 2020 bouwen we twee nieuwe kleuterklassen”, zegt directeur Franky De Graeve.

Tijdens de jaarlijkse gezinsfietstocht van VBS Leieparel werd de nieuwe polyvalente zaal officieel geopend. Jana Prokop uit de derde kleuterklas mocht samen met kleuterjuf Ellen het lintje knippen en de aanwezige ouders mochten een kijkje nemen.

“Deze ruimte kan nu gebruikt worden als turnzaal, maar ook als film- en theaterzaal”, zegt directeur Franky De Graeve. “Er is plaats voor 150 zitplaatsen en er hangt een scherm van vijf op zes meter voor film- of fotoprojecties. De sportvloer werd vernieuwd en met hulp van de ouderraad werd er geïnvesteerd in klimtouwen en trapezes. De volledige ruimte kreeg een nieuwe laag verf en ook de verlichting werd volledig vernieuwd. Er werd ongeveer een jaar aan gewerkt en het totale kostenplaatje komt neer op 300.000 euro, waarvan 125.000 euro werd gesubsidieerd door de overheid. We weten nog niet of we de zaal in de toekomst zullen verhuren aan verenigingen.”

De oude turnzaal van VBS Leieparel is dateert van 1913 en kent een rijke geschiedenis. Turnjuf Chris Vandewalle geeft wat uitleg: “De Zusters Maricolen van het naburige klooster bezorgden ons een schat aan informatie tijdens de viering van onze honderdste verjaardag. Het gebouw waar onze turnzaal deel van uitmaakt, werd net voor het uitbreken van WOI voltooid. Het eerste gebruik van de zaal had helemaal niets met de school te maken. Onze turnzaal was immers een deel van het ‘Duitse Kriegslazarett Maricolen in Deynze’, waar gewonde en zieke Duitse soldaten verzorgd werden. De klassen werden vanaf 1914 ingericht als dokterskabinetten en de Duitse soldaten werden over de Leie naar hier overgebracht met boten. Als we foto’s bekijken uit die periode zagen we dat de zaal tussen 2013 en 2018 nauwelijks veranderd was.”

Niet alleen de turnzaal, maar ook de andere schoolgebouwen zijn verouderd en de voorbije jaren heeft het schoolbestuur fors geïnvesteerd in modernisering. “We zijn pas in 2009 van start kunnen gaan, want tot dan was de school eigendom van de Zusters Maricolen”, zegt directeur Franky De Graeve. “In een eerste fase hebben we daken en ramen vernieuwd voor een totale kostprijs van 400.000 euro, daarna werd een vergaderzaal en een pc-klas ingericht en onlangs kregen de zesdes ook interactieve schoolborden. Met de polyvalente zaal is de vierde fase afgerond en in 2020 starten we al met nieuwe werken. Dan maken de leraarskamer en vergaderruimte plaats voor twee nieuwe kleuterklassen. Deze klassen kijken uit op de binnentuin en zijn voorzien van een sanitair blok. In die fase wordt ook de huidige blauwe toegangspoort vervangen door een gloednieuwe glazen inkomhal. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar werken rustig verder”, aldus De Graeve.