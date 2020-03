Vangactie voor zwerfkatten in april Anthony Statius

14 maart 2020

13u15 0 Deinze De vzw RATO organiseert van maandag 20 tot en met woensdag 22 april een vangactie voor zwerfkatten in Deinze. Wie last heeft van zwerfkatten in zijn of haar buurt of wie weet waar er nog zwerfkatten rondhangen, die kan contact opnemen met de dienst omgeving.

De vzw RATO organiseert eind april een vangactie van zwerfkatten in Deinze. Tijdens de vangactie van december 2019 werden er 35 katten gesteriliseerd of gecastreerd.

Wie zwerfkatten wil melden, kan dit doen bij de dienst omgeving van de stad Deinze. Een week voor de vangactie nemen de medewerkers van RATO contact op om af te spreken waar ze de vangkooien plaatsen. Daarna brengt RATO de gevangen katten naar plaatselijke dierenartsen die de katten castreren of steriliseren. Ze geven de katten ook een oorknip. Een dag later laten ze de zwerfkatten terug vrij op de vangplaats. Als RATO een tamme kat of een zwerfkat met oorknip vangt, laat ze die onmiddellijk terug vrij.