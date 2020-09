Vandalen besmeuren muur van AD Delhaize in Deinze Dylan Vermeulen

29 september 2020

13u13 1 Deinze Vandalen hebben opnieuw een muur van de AD Delhaize op de Gentsesteenweg in Deinze beklad. Vorige week zondag werd reeds een eerste tekening aangebracht, nu werd deze dus overschilderd door iemand met een andere handtekening.

Uitbater Sam Dewitte is allesbehalve opgezet met het vandalisme. “Vorige week zondag werden we voor het eerst opgeschrikt door de graffiti. Het is jammer dat het nu voor de tweede keer moet gebeuren. De politie is ondertussen wel al gewaarschuwd en op sociale media wordt ons bericht ook massaal gedeeld. Hopelijk kunnen we op die manier de dader snel te pakken krijgen”.

Handtekening

De nieuwe tekening werd ondertekend met ‘Jajoo’. “Ik hoop dat het geen onderlinge strijd is tussen verschillende graffiti artiesten, want anders ben ik er de dupe van. De maker van de nieuwe tekening heeft wel de tag (handtekening) van de vorige overschilderd.”

Beloning

Het is nog niet duidelijk wie er achter zit. Uitbater Sam Dewitte belooft wel een “mooie beloning” voor wie helpt de daders te klissen. “We kregen zelfs al een telefoontje. Iemand beweerde dat hij de dader kende, maar wou niets kwijt zolang hij niet concreet wist wat de beloning was.”