Van Jan De Smet tot Jan De Smet: Petegemnaar vereeuwigt stamboom tot 22 generaties ver in boek: “Ik zoek nog afstammelingen in Deinze en Zulte” Anthony Statius

17 juli 2019

17u19 0 Deinze Petegemnaar Jan De Smet (59) heeft de wortels van zijn familiestamboom blootgelegd in een lijvig boek. Samen met enkele verre verwanten kon hij de familie De Smet van Deinze en Petegem via Machelen en Olsene traceren tot begin de jaren 1300. “De vroegste voorvader die ik gevonden heb is Jan De Smet, dat is 700 jaar en 22 generaties geleden”, zegt Jan.

Jan De Smet is professor biochemie en schreef al heel wat boeken over de koers. Vorig jaar tekende hij nog het levensverhaal op van de Waregemse wielerheld Armand ‘Mantie’ Desmet en de voorbije maanden waagde hij zich aan het onderzoeken van zijn familiestamboom. Hieruit blijkt alvast dat de wielrenner Armand Desmet zeer verre familie is van Jan.

“Mijn vader Marcel en ik zijn begin jaren 80 begonnen met dit onderzoek”, vertelt Jan. “We waren vastgelopen bij een zeker Joannes Fransiscus De Smet, die in 1770 was getrouwd. Na het overlijden van mijn vader in 1983 lag het onderzoek stil en pas in 2001 ben ik er opnieuw mee gestart. Ik heb me ingeschreven in de lessenreeks voor beginnende genealogen van het VVF Deinze en met hulp van het stadsarchief van Deinze en het personeel kon ik verder doen. Eind 2015 kreeg ik een mail van ene Filips Benoit uit Deerlijk, die verre familie bleek te zijn, en samen zijn we via honderden doopaktes, huwelijksaktes en andere documenten uitgekomen bij Pieter De Smet uit Olsene-Machelen, die vermeld stond bij de weduwe van Jan De Smet, vermoedelijk zijn vader. Die Jan De Smet moet geboren zijn rond het jaar 1318 en met wat dichterlijke vrijheid heb ik de familiestamboom afgebakend tussen 1318 en 2018, dat is zevenhonderd jaar familiegeschiedenis, verspreid over 22 generaties. 23 als je mijn vier kinderen erbij rekent.”

“In september 2017 zijn we met vijf afstammelingen van die Pieter De Smet samengekomen in restaurant De Karper in Machelen. Ondanks het feit dat wij elkaar nog nooit hadden gezien, was dat een aangename ontmoeting. Samen met Filips Benoit, Jo De Mets, Marc Desmet en Marie-Bernadette Desmedt ben ik verder op zoek gegaan naar andere afstammelingen en al onze ontdekkingen werden uitgeschreven in een tweedelig boek. Het eerste deel telt 206 bladzijden en gaat van 1318 tot ± 1650, het tweede deel telt 180 bladzijden en gaat van ±1650 tot heden. De informatie van de laatste twee generaties blijft uiteraard beperkt omwille van privacy-regels. In totaal heb ik nu 11.646 namen in een bestand zitten, maar ik heb enkel mijn eigen rechtstreekse stamboom uitgeschreven; anders was dit niet haalbaar geweest.”

“Tijdens mijn zoektocht botste ik ook op enkele interessante figuren. Zo was er in 1727 ene Petrus De Smet die betrokken raakte bij een caféruzie en achteraf beschuldigd werd van moord. Er waren ook enkele onopgeloste moorden zoals die op de zwangere echtgenote van Jules De Smet in 1900. In 1788 waren Pieter De Smet en zijn vrouw betrokken bij een echtscheiding die heel Deinze op stelten zette. Verder zijn er teveel buitenechtelijke kinderen om op te noemen en ook het trouwen ‘van moetens’, dus wanneer de vrouw per ongeluk zwanger raakte, kwam veelvuldig voor. Er waren ook twee heksen in de familie; zo werd Mayken De Smet in de jaren 1600 gewurgd en op de brandstapel gegooid en Elisabeth De Smet werd in 1661 verbannen uit Vlaanderen.”

“Ik heb familieleden teruggevonden in Machelen, Astene, Grammene, Kortrijk, Harelbeke en Kortrijk. Gelukkig zijn mijn voorouders allemaal in de streek blijven wonen en dit maakte het mogelijk om zover terug in de geschiedenis te duiken. Ongetwijfeld wonen er in de streek nog heel wat familieleden, die ik niet ken, dus wie denkt verre familie van mij te zijn, mag altijd contact opnemen via stamboomdesmet@gmail.com. Ook het boek is via dit adres verkrijgbaar”, besluit Jan.