Van Hecke opent nieuwe bakkerij in hartje Nevele Anthony Statius

20 november 2019

14u40 0 Deinze Bakkerij Van Hecke heeft een nieuwe winkel geopend in het centrum van Nevele. Het is ondertussen al de zestiende winkel van de brood- en banketbakkerij van zaakvoerder Luc Van Hecke.

Het dorp van Nevele is sinds dit weekend een bakkerij rijker. In de voormalige schoenenwinkel Schoenen De Cloet aan Nevelemarkt hebben Luc Van Hecke en Katrien Goethals de zestiende winkel van hun keten geopend. Eerder dit jaar kwamen er al winkels bij in Gent en in Sleidinge en eind volgend jaar opent er nog een winkel in Wetteren.

Ontbijtmanden

“We zijn constant op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden en Nevele was een mooie kans", zegt Katrien. “Er is hier veel parking en met 120 vierkante meter aan winkeloppervlakte hebben we ook plaats voor een verbruikerszaal. Naast brood en patisserie vind je hier ook onze huisgemaakte chocolade, belegde broodjes en ontbijtmanden. We zijn ook bezig aan het uitwerken van enkele ontbijtformules en in de namiddag kan je hier koffie of thee met gebak krijgen. Iris en Lucrèce zijn de vaste medewerksters van dienst en in het weekend krijgen zij nog versterking.”

Bakkerij Van Hecke is iedere dag open van 6 tot 19 uur en op zondag van 6 tot 18 uur. Er werd nog geen sluitingsdag bepaald.