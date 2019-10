Van dorpshuis tot exporuimte of horecazaak: stad onderzoekt herbestemming voor kerken van Grammene, Poesele en Zeveren

Anthony Statius

28 oktober 2019

17u01 0 Deinze Een horecazaak in de Sint-Jan-Baptistkerk in Grammene, een dorpshuis in de Sint-Amanduskerk van Zeveren en een tentoonstellingsruimte in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. Het zijn maar enkele denkpistes die het stadsbestuur van Deinze formuleert in zijn kerkenbeleidsplan. “Er komen nog lege kerken in aanmerking voor herbestemming, maar voor deze drie is er al een concreet idee”, zeggen schepenen van Patrimonium Bart Van Thuyne en Kerkfabrieken Marleen Vanlerberghe (CD&V).

Groot-Deinze, dat is Deinze en het voormalige onafhankelijke Nevele samen, telt in totaal negentien kerken. Van die negentien gebouwen zijn er twee eigendom van de kerkfabriek: de Sint-Blasiuskerk in Landegem en de Sint-Pauluskerk in Petegem. De rest is in het bezit van de stad. Van die 17 gebouwen komen er acht in aanmerking voor een herbestemming: Zeveren, Grammene, Meigem, Petegem (Sint-Martinus), Sint-Martens-Leerne, Poesele, Vosselare en Merendree.

Weinig kerkdiensten

“Het gaat telkens om gebouwen die amper nog gebruikt worden voor erediensten", zegt schepen van Patrimonium Bart Van Thuyne (CD&V). “Zo vinden er in de Sint-Jan-Baptistkerk nog slechts twee eucharistievieringen en een viertal begrafenisplechtigheden per jaar plaats. Voor de rest van de tijd staat het gebouw leeg en dat is een spijtige zaak. In andere kleinere kerken zoals in Gottem of Vinkt vinden er ook nog maar weinig diensten plaats, maar deze zijn verbonden aan een school, die er vaak gebruik van maken, en daarom zullen deze nog langer behouden blijven als kerkgebouw. Van de acht kerken die in aanmerking komen voor een herbestemming zijn er vier die al concreet onderzocht worden. Zo werd voor de Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Leerne gekeken of het mogelijk was om daar een urnenkerk van te maken, maar dit voorstel bleek niet haalbaar. Zo is de ligging langs de drukke gewestweg N466 niet gunstig. De onderzoeken naar een herbestemming voor de kerken van Grammene, Poesele en Zeveren zijn lopende of moeten nog opgestart worden.”

Schepen bevoegd voor kerkfabrieken Marleen Vanlerberghe (CD&V) vult aan: “Met de kerk van Poesele zijn we al het verst gevorderd. Er werd met hulp van vrijwilligers en de provincie Oost-Vlaanderen een inventarisatie opgemaakt en een waardering gegeven aan de inboedel. Dit gebouw zou, eens onttrokken aan de erediensten, als tentoonstellingsruimte of orgelkerk kunnen gebruikt worden. Voor de kerk van Zeveren denken we aan een dorpshuis, een ontmoetingsplaats voor de inwoners en verenigingen. Aangezien zaal Te Lande deels wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw fietspad, zal er nood zijn aan een nieuwe gemeenschapszaal. Binnenkort zullen we een studie laten uitvoeren om te kijken of dit een haalbaar voorstel is.”

Zegen van bisdom

Terwijl de kerken van Poesele en Zeveren in bezit blijven van de stad Deinze, onderzoekt men of de kerk van Grammene kan verkocht of in erfpacht uitgegeven worden. “De kerk van Grammene is prachtig gelegen en ze biedt tal van mogelijkheden. Men kan er woningen in onder brengen, maar ook een restaurant, een bed and breakfast of een overdekte marktruimte. Aan de verkoop zijn er strenge voorwaarden verbonden. Zo is de site van de kerk, gaande tot aan de Leiearm, beschermd als monument. Daarnaast zijn er nog heel wat factoren waarmee rekening moet gehouden worden, ook bij de andere gebouwen. Zo is er het kerkhof, de emotionele waarde voor de families, maar ook de zware kosten die een herbestemming met zich meebrengt. Voor ieder project moeten we ook de zegen krijgen van het bisdom.”

Met andere woorden, de herbestemming voor enkele gebouwen wordt onderzocht, maar eer de spreekwoordelijke kogel door de kerk vliegt, zullen er nog heel wat jaren passeren.