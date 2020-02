Van delicatessenzaak tot bistro: deze ondernemers starten een zaak in Deinze Anthony Statius

17 februari 2020

17u56 3 Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft enkele nieuwe handels- en horecazaken in Deinze aangekondigd. Lees hieronder welke ondernemers het handelsbestand van de Leiestad komen aanvullen.

Tutti Fruity

Jürgen Standaert opent op 10 april een groenten-, fruit- en delicatessenwinkel op de Markt 83, in de vroegere krantenwinkel Presshop. Jürgen Standaert is medeoprichter van Bar&zo in Deinze. Naast groenten en fruit zullen ook kazen en Italiaanse specialiteiten in zijn winkel te vinden zijn en hij zal ook een foodtruck voorzien waarmee hij tijdens de zomermaanden cocktails en tapas zal verkopen.

Bistro & Lounge La Tourelle

In het oude pand van de vroegere Suikerpot in Kortrijksesteenweg 59 openen Bruno Van Eeckhout en zijn dochter Celine Van Eeckhout in april een lounge en bistro.

Brasserie/tearoom Odiel

De nieuwe zaak van Bruno Dhaenens en Marleen Sierens op de Markt. Het verhaal van Odiel kan je hier nog eens lezen.

Het Stoffensief

Het naaiatelier van Cindy Christis verhuist naar de Farmfabriek in de Slachthuisstraat 25. Momenteel vind je haar naaiatelier, workshops, inkledingen interieur en retouches in het vroegere pand van Adria Caravan naast Chicken Masters.