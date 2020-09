Van blockbuster tot cultfilm: Cinema Leietheater start nieuw seizoen Anthony Statius

20 september 2020

08u09 0 Deinze De filmwerking van Leietheater in Deinze start vanaf dinsdag 6 oktober opnieuw in de zaal. Jong en oud kunnen op dinsdag en woensdag genieten van een gevarieerd filmprogramma, met toppers zoals Star Wars: The Rise of Skywalker, Tenet en The Racer.

Na de openluchtfilms tijdens jarDeins kunnen filmliefhebbers vanaf oktober terug in de grote zaal van cultuurcentrum Leietheater terecht.

“Iedere dinsdagavond trekken we de kaart van de onafhankelijke film, met cultfilms uit alle hoeken van de wereld, human interest, documentaires en internationaal gelauwerde arthousefilms”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Op woensdag is er een aardig aanbod met de laatste blockbusters, de tofste kinderfilms en de gezelligste familiefilms. Op 6 oktober starten we met het benauwend oorlogsdrama ‘Beanpole’, dat zich afspeelt in het naoorlogse Leningrad. De blockbusters in oktober zijn ‘Little Women’ en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. In oktober is ook de veelbesproken psychologische thriller ‘The Lighthouse’ te zien en later dit seizoen worden ‘Tenet’, ‘The Racer’, ‘Honeyland’ en ‘The French Dispatch’ nog verwacht.”

Senioren

“Net zoals vorig seizoen zal Leietheater deel uit maken van het circuit FilmFest Gent on Tour. Hierbij wordt elke derde dinsdag van de maand een toonaangevende film in avant-première getoond. In oktober is de hartverscheurende documentaire For Sama te zien. Dankzij een samenwerking met lokaal dienstencentrum Elfdorpen kunnen de senioren elke tweede dinsdag in de namiddag naar de film. Alle filmkaarten en cadeaubonnen die nog geldig waren op het moment van de lockdown worden verlengd met 6 maanden. Leietheater houdt rekening met alle vooropgestelde veiligheidsmaatregelen: social distancing van 1 meter en slechts 200 personen in de zaal. Tickets koop je in bubbels en er zal een extra ingang langs de Brielstraat opengesteld worden, zodat er geen lange wachtrijen ontstaan. Tijdens de voorstelling is het dragen van het mondmasker verplicht.”

Meer info en tickets via www.leietheater.be of aan de ticketbalie van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur.