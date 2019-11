Vallende torenkraan beschadigt dak van nieuwbouwwoning Wouter Spillebeen

25 november 2019

12u55 2 Deinze In de nieuwe woonwijk Steinen in Landegem is maandagmorgen een bouwkraan omgevallen. In de val heeft de kraan het dak van een woning beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Rond 10.40 uur kwam de kraan naar beneden in de wijk in aanbouw langs de Kerkstraat in Landegem. De torenkraan viel dwars over de straat en raakte de nok van een huis. De bewoner was niet thuis en er vielen geen gewonden. Het dak raakte wel beschadigd.

Later meer.