Vader laat tatoeage zetten van zoontje dat hij zelf doodsloeg: “Ik sta ermee op en ga ermee slapen” KVDS

05 november 2019

06u58 52 Binnenland Een vader van vier uit Deinze vraagt in beroep een forse strafvermindering voor het doodslaan van zijn drie maanden oude zoontje en het zwaar verwonden van diens tweelingbroertje. In april kreeg hij in eerste aanleg nog acht jaar effectieve celstraf. Volgens zijn advocaten hield hij zielsveel van de kinderen, maar zou het feit dat het huilbaby’s waren hem te veel geworden zijn.

De feiten vonden begin 2016 plaats. De tweeling was eind 2015 geboren, maar moest eerst een tijdje op de dienst neonatale zorg blijven. Toen de kinderen eindelijk naar huis mochten, bleek na enkele weken dat hun vader hen mishandelde.

Stuipen

Een van de kindjes kreeg op zeker moment stuipen en werd naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Daar bleek hij vocht in zijn hoofdje te hebben. En een scan bij zijn broertje onthulde dat die een schedelbreuk had opgelopen. Een van de jongens overleefde het niet, de andere kroop door het oog van de naald maar leed volgens de rechter in eerste aanleg “een zware fysieke en psychische impact”.





Begin dit jaar pleitte de verdediging van de vader voor een celstraf met uitstel en dat doet ze nu opnieuw. Volgens zijn advocaten is hij een zorgzame vader. “Hij hield zielsveel van de jongens, maar de situatie van onmacht en extreme stress is hem te veel geworden. Het ging om een overdreven reactie door het ontroostbare karakter van de huilbaby’s”, klonk het volgens Het Nieuwsblad.

De man zou getekend zijn voor het leven en liet een tatoeage van zijn zoontje op zijn rug zetten. Hij betuigde ook opnieuw zijn spijt: “Ik sta ermee op en ga ermee slapen”, zei de Deinzenaar, die nog altijd gesteund wordt door zijn vrouw en zijn familie.

Geweld

Het is maar de vraag of de rechter er nu anders over denkt, want het vorige vonnis liet er geen twijfel over bestaan dat de man als enige verantwoordelijk was voor het geweld tegen de baby’s: “Hij sloeg hen op het hoofd, schudde hen doorheen en wierp en op de grond”, klonk het toen.

Ook dat hij aanvankelijk vertelde dat zijn vierjarige zoon de tweeling had toegetakeld, kon in april niet op begrip rekenen bij de rechter, die de man een “duidelijk gebrek aan schuldbesef” verweet.

Op 3 december doet de rechter in beroep een uitspraak.