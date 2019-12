Vader die drie maanden oude baby doodsloeg ziet straf verminderd van 8 naar 1 jaar effectief KVDS

03 december 2019

13u53

Bron: Belga 5 Deinze Een man uit het Oost-Vlaamse Deinze die zijn drie maanden oude tweelingzoontjes zo hard sloeg dat een van hen overleed en de andere zwaargewond raakte, is in beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar effectief. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist. In eerste aanleg kreeg de vader nog acht jaar effectief.

De twee zoontjes waren eind 2015 geboren, maar moesten een tijdlang op de dienst neonatale zorgen blijven. Nadat ze enkele weken thuis waren, bleek dat hun vader hen had mishandeld.

Vocht

Omdat een van de kinderen stuipen vertoonde, werd hij naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Daar bleek dat hij vocht in zijn hoofdje had en werd hij naar de dienst intensieve zorgen gebracht. Bij zijn broer, die al een verhoogde hoofdomtrek had, werd later ook een CT-scan genomen, en daaruit bleek dat ook hij een schedelfractuur had. Een van de kinderen overleed later in het ziekenhuis.



De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de man tot acht jaar cel, maar in beroep werd die straf nu gereduceerd tot vijf jaar, waarvan een jaar effectief.

Tijdens de behandeling van de zaak vertelden de advocaten van de man dat hij zielsveel van zijn kinderen hield, maar dat het feit dat het huilbaby’s waren hem te veel werd. De man zou getekend zijn voor het leven en liet een tatoeage van zijn zoontje op zijn rug zetten. Hij betuigde ook zijn spijt voor de rechter in beroep: “Ik sta ermee op en ga ermee slapen”, aldus de Deinzenaar.

Vrouw

Volgens het hof is de man geen beroepscrimineel. Hij wordt ook nog steeds gesteund door zijn familie en zijn vrouw. Het feit dat hij al 16 jaar een stabiele relatie heeft en er geen enkele melding bij de politie te vinden is van huiselijk geweld, is voor het hof voldoende om de straf van de man zwaar te reduceren.

Volgens de psychiaters is er ook geen gevaar dat de man dergelijke feiten nog eens opnieuw pleegt. Daarom is het hof van oordeel dat de man niet gebaat is met een lange gevangenisstraf.