Vader (58) en dochter (20) zwaargewond nadat beschonken bestuurder (35) hun wagen aanrijdt Tijs Van Puyenbroeck

13 september 2020

12u20 0 Deinze Een 58-jarige man en zijn 20-jarige dochter zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Kortrijksesteenweg in Deinze. Een beschonken bestuurder (35) met een equivalent van 15 pinten in zijn bloed reed hun wagen aan.

Het zware ongeval gebeurde rond 22.30 uur. 35-jarige bestuurder reed met zijn Ford Galaxy op de Kortrijksesteenweg toen hij veel te laat besloot een voorligger in te halen. Daarbij kon hij de Opel Corsa van een vader en dochter die uit de andere richting kwam niet meer ontwijken. De frontale klap was hard: het gezin werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Deinze. De dertiger die hen aanreed kwam er met lichte verwondingen van af. De alcoholtest die hij moest ondergaan liet weinig aan de verbeelding over en wees 2,32 promille aan, wat ongeveer overeenkomt met 15 pinten. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter. De rijbaan was verschillende uren afgesloten. Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop.