Vaart Links onderbroken door werken

Anthony Statius

25 september 2020

15u16 0 Deinze Vaart Links in Deinze zal vanaf maandag 28 september onderbroken zijn door werken.

Het stadsbestuur van Deinze investeert in een nieuw en breder wegdek aan Vaart Links, meer bepaald in het deel tussen de brug over de snelweg E40 en Landegembrug. Eerst verwijdert de aannemer de vangrails langs het Schipdonkkanaal en daarna wordt de weg heraangelegd en verbreed tot 5,5 meter.

De werken starten op maandag 28 september en zullen vermoedelijk duren tot eind november, afhankelijk van het weer. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. Er is een wegomlegging via Biebuyckstraat, Landegemstraat, Vosselarestraat en Brouwerijstraat en omgekeerd.