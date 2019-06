V-halsvandaal teistert Deinze: “Kledingsstukken worden open gescheurd, bizar toch?” Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

17u53 0 Deinze De handelaars in Deinze zitten met hun handen in het haar. De kledingwinkels op de Markt en in de buurt hebben te maken met een vandaal. En niet zomaar één. Een V-halsvandaal. Een vrouw die kledij met een V-hals stuk maakt en die al jaren slachtoffers maakt. “Mocht ik het lezen in de krant, ik zou lachen. Maar ik heb zelf al 800 euro schade door haar”, zegt Sylvia, uitbaatster van Vanty Fashion.

“Ik snap het echt niet. Wat bezielt iemand om zoiets te doen”, vraagt Sylvia zich af. Sylvia baat sinds een jaar Vanty Fashion uit aan de Markt van Deinze, een winkel waar je terecht kan voor kleding, accesoires en lingerie. Af en toe ontdekte ze gescheurde kledij, maar dat schreef ze toe aan een ongelukje in de paskamer of een klant die iets te ruw omging met de kledij. Tot ze zag dat er meer aan de hand was, “De eerste keer dat ik vreemd opkeek was in mei. Een klant kwam een jurkje terugbrengen, want het was gescheurd. Ik dacht eerst dat ze korting probeerde te krijgen, maar toen vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Sylvia had al meermaals beschadigingen opgemerkt aan haar kledij met een V-hals. “Ik gok dat ik nu ongeveer 30 stuks heb die beschadigd zijn. Als je rekent voor hoeveel ik die kledij verkoop, dan snap je wel dat het al een grote kost is. Woensdag en donderdag was het weer zover, er waren weer scheuren in de kledij. De V-hals vooraan of zelfs aan de rug, het maakt haar niet uit. En ze richt zich enkel op de kledij die buitenstaat aan mijn winkel, de afgeprijsde kledij. Bizar toch?”

Bel&Bo

De uitbaatster is radeloos. “Ik zal uiteindelijk aangifte moeten doen, maar ik ga alvast camera’s plaatsen vooraan mijn winkel. Zo hoop ik haar toch te kunnen filmen of dat het haar afschrikt. Ik heb binnenkort een stockverkoop in mijn winkel in Aalst. Hopelijk ontdek ik daar ook geen gelijkaardige beschadigingen.” Een klant onderbreekt ons. “Ik zou ze de nek omwringen”, zegt de vrouw. “Het is hier niet alleen, er zijn nog winkels waar het gebeurd.” Sylvia bevestigt. “Dit is al jaren bezig. In 2015 is er in jullie krant zelfs een artikel verschenen over de Bel&Bo.” Toen werd de kledingzaak Bel&Bo in het D-Shoppingpark langs de Guido Gezellelaan wekenlang geteisterd door een vandaal. “Wij vinden bijna dagelijks gescheurde kleren in de rekken”, zei een radeloze store manager Vicky Saey toen. De winkel had al voor zeker 1.000 euro schade.

Klacht ingediend

Dat ze niet de enige is, dat is duidelijk. Verschillende handelaars bevestigen het probleem en sommige hebben zelfs klacht ingediend. “Twee jaar geleden hebben we klacht ingediend, maar de politie kon weinig doen”, klinkt het bij een handelaar. “Toen was de dader al een drie of vier jaar bezig.” De vrouw zou te werk gaan met een mesje of schaar. “De scheuren zijn vaak recht”, zegt Sylvia. “En je ziet zelfs dat ze er projectjes van maakt. Soms is de beschadiging nog maar in een beginfase, je weet dat ze terug zal komen voor het af te maken.”