Unzio wil ondernemingen wapenen tegen cybercriminaliteit Anthony Statius

25 februari 2020

13u16 0 Deinze Unizo Deinze geeft op dinsdag 3 maart een infoavond over het bestrijden van cybercriminaliteit. Gastspreker van dienst is Pieter Van der Hulst van I-Force.

Zelfstandigenorganisatie Unizo Deinze organiseert de infoavond ‘Is jouw computersysteem voldoende beveiligd?’. Het uitgangspunt is dat een bedrijf veel kans heeft om slachtoffer te worden van computercriminaliteit. Ook gewone ondernemingen zijn potentiële doelwitten.

In een boeiende uiteenzetting legt gastspreker Pieter Van der Hulst met zijn praktijkervaring als geen ander uit wat de gevaren vandaag zijn. Met zijn bedrijf I-Force legt hij zich onder andere toe op dataherstel en computerfraude.

De infoavond vindt om 19.30 uur plaats in Hof te Motte in de Oude Kerkstraat 14 in Nevele. Tickets kosten 15 euro voor niet-leden, voor Unizo-leden is de toegang gratis. Inschrijven kan via deze link.