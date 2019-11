Unizo Deinze nodigt sterrenchef Olly Ceulenaere uit voor netwerkevenement Anthony Statius

04 november 2019

13u14 0 Deinze Unizo Deinze organiseert voor de tweede keer een culinair evenement ter gelegenheid van de Dag van de Ondernemer. Op donderdag 21 november komt topchef Olly Ceulenaere van restaurant Publiek koken in de VIP-ruimte van voetbalclub KMSK Deinze.

Unizo Deinze heeft een formule gevonden om ondernemers op een aangename manier met elkaar in contact te brengen: lekker tafelen. Vorig jaar was de eerste editie met Wout Bru snel uitverkocht en voor hun tweede culinair evenement werd Olly Ceulenaere uitgenodigd. Ceulenaere is gekend als chef van restaurant Publiek en als voormalige chef van restaurant Volta. Samen met Kobe Deramaults (De Vitrine) en Jason Blanckaert J.E.F) vormt hij de drie Flemish Foodies.

“Ons netwerkevenement vindt opnieuw plaats in de VIP-ruimte van KMSK Deinze”, zegt Valerie De Ruyck, voorzitter van Unizo Deinze. “Er zijn 175 plaatsen voorzien voor ondernemers, vrienden en sympathisanten uit Deinze en omstreken. Leden en niet-leden betalen dezelfde prijs van 125 euro.”

“Unizo Deinze telt 250 leden en met dit evenement willen we de ondernemers eens in de kijker zetten", zegt bestuurslid Steve De Jans. “Naast de heerlijke gerechten serveren we wijnen van Davinum uit Castelfiorentino in Toscane, het wijndomein van Deinzenaar Denijs Van De Weghe. Alle aanwezigen maken kans op een lunch in restaurant Publiek of op een magnumfles Solo Uno van Davinum.

Het evenement vindt plaats op donderdag 21 november om 19 uur en reserveren kan nog tot maandag 11 november via info@unizodeinze.be. Meer info via www.unizodeinze.be.