Unizo Deinze leert ondernemers online vergaderen Anthony Statius

18 maart 2020

11u17 2 Deinze Unizo Deinze organiseert op donderdag 19 maart een online infoavond voor ondernemers. Met de coronamaatregelen in het achterhoofd wil men tonen hoe ondernemers een online meeting kunnen opzetten voor klanten en leveranciers.

Ook in lockdown moeten ondernemers hun contacten kunnen onderhouden. Om hen een handje te helpen organiseert Unizo Deinze donderdagavond een online evenement voor al haar leden.

“De infosessie maakt je vooral wegwijs in het opzetten van een online meeting met meerdere personen”, zegt voorzitter Lard Vanobbergen. Tussen 19.30 en 20 uur zullen we proberen iedereen te online te verbinden. Tussen 20 en 20.30 uur zullen we de deelnemers een aantal slides tonen met een uitleg over hoe je op Skype een vergadering kan plannen en opzetten. Aansluitend is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De Unizo ondernemerslijn en portaal zijn op dit moment beschikbaar voor alle ondernemers met vragen, ook niet-Unizo leden.”

