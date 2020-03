Unizo Deinze leert ondernemers een Facebookwinkel op te richten Anthony Statius

26 maart 2020

12u50 0 Deinze Voor de tweede week op rij organiseert Unizo Deinze een online infosessie. Donderdagavond leert men hoe ondernemers in een paar stappen een winkel op Facebook kunnen opzetten.

In tijden van coronacrisis wil Unizo Deinze nuttige tips geven aan ondernemers. Dit doet men via online infosessies. De tweede editie vindt vanavond (donderdag) plaats.

“Tussen 19 en 20 uur staat onze online Skype meeting room opnieuw open voor onze ondernemers”, zegt voorzitter Lard Vanobbergen. “Beschouw het gerust als een online café waar mensen even kunnen binnen komen voor een babbel of om wat vragen te stellen. Dit is vorige week ook goed gelukt met bijna 30 bezoekers die eens binnen en buiten kwamen in deze digitale meeting room. Vanaf 20 uur starten we een online Facebook live sessie op waar we in stappen zullen uitleggen hoe je een Facebookwinkel kan opzetten. Deze live sessie is een initiatief van Unizo Deinze, maar wordt bijna door iedere afdeling uit Oost-Vlaanderen mee gedeeld en gepromoot.”

