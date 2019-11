Unizo Deinze houdt online peiling over rijrichting Tolpoortstraat: slechts 11% tevreden met huidige situatie Anthony Statius

04 november 2019

18u39 18 Deinze Zelfstandigenorganisatie Unizo Deinze heeft via een online peiling gepolst naar de mening van de Deinzenaar over de rijrichting van de Tolpoortstraat. In totaal hebben 1.200 mensen de peiling ingevuld, waarvan slechts 11% tevreden is met de huidige situatie en 89% terug wil naar hoe het vroeger was. “Een duidelijk signaal dat niet genegeerd mag worden”, klinkt het bij Unizo.

Op zaterdag 6 april werd de rijrichting van de Tolpoortstraat gedraaid, waardoor het gemotoriseerd verkeer van de Tolpoortbrug naar de Knok moet rijden. Deze wijziging kadert in het mobiliteitsplan en de stad beloofde na zes maanden een grondige evaluatie om deze tijdelijke verkeerssituatie al dan niet definitief te maken. Nadat oppositieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) op de laatste gemeenteraad een stand van zaken vroeg over de evaluatie, antwoordde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) dat er pas eind november zal beslist worden over de definitieve rijrichting in de straat. In afwachting lanceerde Unizo Deinze op vrijdag 25 oktober via haar Facebookpagina een online peiling waarbij iedereen zijn of haar mening kon geven.

Duidelijk signaal

“Tot onze grote verbazing werd deze peiling in enkele dagen tijd meer dan 1.200 keer beantwoord”, zegt Valerie De Ruyck, voorzitter van Unizo Deinze. “Uit het resultaat blijkt dat er een duidelijke voorkeur is om de rijrichting terug om te draaien. Slechts 11 procent van de mensen, die de vraag beantwoordden, willen de situatie houden zoals ze nu is. Niet alleen handelaars en ondernemers maar ook inwoners van Deinze en daarbuiten hebben deze poll beantwoord. Hierdoor kunnen we aan het stadsbestuur een peiling presenteren die niet gekleurd is of van één bepaalde groep handelaars komt, maar de visie weergeeft vanuit diverse hoeken van de Deinse bevolking. In dat opzicht is de uitslag een duidelijk signaal dat niet zomaar genegeerd kan worden.”

“Wij hebben niet als doel deze discussie verder te polariseren maar, we willen wel aan de hand van dialoog constructief mee naar oplossingen zoeken”, vervolgt De Ruyck. “Als recent voorbeeld van deze constructieve dialoog heeft Unizo Deinze ook mee aangestuurd voor de opstart van een WhatsApp-groep voor de handelaars en de stad voor de recente werken op de Gaversesteenweg. Binnenkort is er dan ook een overleg gepland met burgemeester en bevoegde schepenen.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) bevestigt dat er binnenkort overleg wordt gepland met Unizo Deinze, maar wenste verder niet te reageren op de resultaten van de peiling.