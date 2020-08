Uniform tarief zorgt voor nieuwe circulatie in recyclagepark Anthony Statius

31 augustus 2020

16u20 0 Deinze Het uniform tarief dat vanaf dinsdag 1 september geldt in de recyclageparken van Deinze en Landegem brengt een nieuw circulatieplan met zich mee in het park in de Europalaan.

De gemeenteraad keurde vorige week een uniform tarief goed voor de recyclageparken in Deinze en Landegem. Vanaf 1 september betaal je 4 eurocent per kilogram voor grof huisvuil, groenafval en ander betalend afval. Vroeger betaalde je voor grof huisvuil 10 eurocent en voor ander betalend afval eurocent.

Door deze aanpassing verandert de circulatie in het recyclagepark van Deinze. Met enkel groenafval en/of bouwafval moet je de hoofdingang aan het portierhuisje nemen. Via de weegbrug rijd je het betalende gedeelte binnen en de tweede weegbrug geeft toegang tot het gratis gedeelte en de uitgang. Wie ook grof huisvuil aanlevert, die rijdt via de tweede ingang binnen en kan in één beweging naar het gedeelte met groen- en bouwafval rijden. Vroeger moesten bezoekers met grof huisvuil nadat ze het grof huisvuil hadden afgeleverd eerst over een weegbrug rijden alvorens zich naar de sectie met groen- en bouwafval te begeven. Door het uniforme tarief is dit niet meer nodig.