Uniek winkeltje voor huishoudtoestellen verdwijnt na twintig jaar... of toch niet helemaal: slotenmaker Lambert neemt Chrismat over Anthony Statius

15 oktober 2019

17u28 8 Deinze Twintig jaar lang kon je bij Chris Delaere (66) terecht voor onderdelen voor al je huishoudtoestellen. Een pompje voor je wasmachine of een nieuwe slang voor je stofzuiger, bij Chrismat vond je het gegarandeerd. Het unieke winkeltje in de Guido Gezellelaan is intussen gesloten, maar nu neemt slotenmaker Dominique Lambert (42), die wat verderop zijn zaak heeft, alles over. “Een webshop is er nog steeds niet, maar de vlotte service, die blijft”, klinkt het.

Chrismat staat voor ‘Chris’ en ‘materialen’. Een eenvoudige, maar allesomvattende naam, want bij Chris Delaere kon je twintig jaar lang terecht voor materiaal om uw kleine en grote huishoudtoestellen te repareren. De inspiratie vond Chris tijdens een uitstapje naar de Ardennen. “Mijn man en ik waren op vakantie in ons huisje in de Ardennen toen onze wasmachine het liet afweten”, vertelt Chris. “In Bastogne had je een winkeltje met onderdelen voor huishoudtoestellen, waar we een vervangstuk vonden. Ik werkte toen als nanny bij een gezin met vier kinderen, maar toen ik al die spulletjes in die winkel door mijn handen liet gaan, wist ik het: zo’n winkel wil ik ook in Deinze. In 1998 hebben we een pand gekocht en verbouwd in de Guido Gezellelaan en zo is Chrismat ontstaan.”

Service en snelheid

“Van wasmachines tot koffiezetapparaten, hier vond je voor al je huishoudtoestellen de nodige onderdelen”, vervolgt Chris. “Mijn technische kennis had ik met de paplepel meegekregen van mijn papa. Er was en er is nog steeds vraag naar zo’n winkels. Zo heb ik klanten gehad die een toestel bij een grote elektroketen hadden gekocht en die na drie jaar al defect was. Wanneer ze het toestel wilden laten repareren, kregen ze te horen dat dat niet ging omdat ze de juiste onderdelen niet meer hadden. Onzin natuurlijk, men wil gewoon nieuwe toestellen verkopen. Uiteindelijk heeft die persoon bij mij het juiste onderdeeltje gevonden. De service en snelheid zijn altijd mijn sterkste troeven geweest. Er werd hier elke dag geleverd en indien nodig kon ik iemand inschakelen om de reparaties bij de mensen thuis uit te voeren. Ook ons copycenter draaide op volle toeren.”

Op 1 juli sloot Chris de deuren van Chrismat. “Ik ben 66 jaar en ik had eigenlijk nog wel zin om door te doen, maar mijn man vindt dat ik genoeg gewerkt heb en dat het is tijd om van mijn pensioen te genieten. Het winkelpand zijn we momenteel al aan het verbouwen tot een appartement, maar gelukkig blijft het concept voortbestaan.”

Wegwerpmaatschappij

Sinds deze week kan iedereen zijn stofzuigerzakken en andere materialen vinden bij de sloten- en schoenenmaker Lambert. Deze familiezaak bevindt zich al sinds 1971 in Guido Gezellelaan 93, op een steenworp van Chrismat. “Toen ik zag dat Chrismat stond over te nemen, heb ik niet getwijfeld”, zegt Dominique Lambert (42). “Waarom? Om ons toch een beetje af te zetten tegen de huidige wegwerpmaatschappij. Als je mixer kapot is, hoef je niet altijd meteen een nieuwe te kopen, want meestal valt die wel nog te repareren. Recyclage is belangrijk, maar service ook. Chrismat had geen webshop en wij zijn dat ook niet van plan. Als je een probleem hebt met een van je toestellen, spring dan gewoon binnen en dan kijken we samen voor een oplossing. Voor alle duidelijkheid: we nemen enkel de onderdelen over, niet het copycenter”, besluit Dominique.