Uitbater doopsuikerzaak trekt aan alarmbel: “Geen klanten, maar voorlopig geen recht op hinderpremie” Anthony Statius

25 maart 2020

11u37 0 Deinze Voor sommige kleine zelfstandigen is het onduidelijk of ze al dan niet recht hebben op een hinderpremie tijdens de coronacrisis. Ook Alain Dewitte, zaakvoerder van het doopsuikerwinkeltje Aphrodite in Deinze, vreest dat hij uit de boot zal vallen. “Suikerbonen zijn voeding, dus in principe mag ik open blijven, maar als ik sluit heb ik voorlopig geen recht op een financiële compensatie", zegt Alain.

Alain Dewitte heeft al 27 jaar een speciaalzaak voor doopsuiker en geboortekaartjes in Deinze. Zijn winkeltje bevindt zich recht tegenover het Sint-Vincentiusziekenhuis in de Schutterijstraat, maar maandag besliste hij om voor het eerst in al die jaren zijn zaak te sluiten.

“Het heeft geen zin om open te doen, want er komt toch geen kat", zegt Alain. “Sinds begin vorige week is hier geen enkele nieuwe klant binnengekomen. Logisch ook, want er worden geen bezoekjes toegelaten in de kraamkliniek en ook op babybezoek gaan bij mensen thuis zit er niet in. De klanten die al een bestelling hadden gedaan, hebben gelukkig allemaal correct betaald, dus voor maart is er geen probleem, maar de toekomst baart me zorgen. In deze periode hebben wij gemiddeld drie babyborrels per week en daarbovenop nog eens de communies en lentefeesten. Dit valt al zeker weg voor de maanden april en mei, maar ik vrees ook voor juni. Ik zit dus minstens drie maanden zonder een inkomen. Ik sluit ook vanwege de risico’s voor de gezondheid van mijn klanten, waarvan een groot deel toch zwangere vrouwen zijn.”

Winkels die verplicht moeten sluiten, hebben recht op een hinderpremie, maar zaken zoals Aphrodite vallen in de schemerzone. “Aangezien ik suikerbonen verkoop, val ik onder de categorie voeding en behoor ik tot dezelfde beroepsgroep als de bakkers en chocolatiers”, zegt Alain. “Ik ben dus niet verplicht om mijn winkel te sluiten, maar als ik toch beslis om dat te doen, heb ik geen recht op een hinderpremie en een vergoeding van 160 euro per dag na 5 april. Ik heb contact opgenomen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Economie, maar nergens krijg ik een duidelijk antwoord. Voor kappers en nachtwinkels heeft de overheid nu beslist dat men verplicht moet sluiten, ik hoop dat dit binnenkort ook voor ons geldt. Indien niet, dan vrees ik dat er vele kleine zelfstandigen in de problemen zullen geraken. Ik heb contact opgenomen met Unizo en zij gingen het probleem op nationaal niveau aankaarten. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.”