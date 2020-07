Uit eten, gaan shoppen of een nachtje op hotel? Hou het lokaal en maak kans op mooie prijzen Anthony Statius

16 juli 2020

17u49 0 Deinze Bij patissier/ijsventer Tartiste in Landegem (Deinze) werd donderdag de provinciale campagne ‘Doe lokaal’ in gang gestoken. De provincie Oost-Vlaanderen roept iedereen op om te winkelen, logeren en dineren bij lokale handelaars of ondernemers. Er is ook een wedstrijd aan verbonden.

“Hé, doe ne keer lokaal.” Met deze slogan wil de provincie alle Oost-Vlamingen aansporen om meer te consumeren bij lokale handelaars. Om de boodschap kracht bij te zetten werd de aftrap gegeven bij Björn Van Den Berghe en Julie Westerlinck van Tartiste, het patisseriebedrijf uit Landegem. “Wij zijn acht jaar geleden begonnen met patisserie en desserts te maken”, zegt Björn. “Door het coronavirus hebben wij onze activiteit tijdelijk moeten omschakelen. Drie jaar geleden zijn we gestart met het maken van ijscrème en vorig jaar hebben we een ijskar gekocht. Tijdens de lockdown hebben we het ijs tot bij de mensen thuis gebracht en ook nu nog kan men ijs in dozen kopen wanneer de ijskar passeert. We zijn van plan om dit nog verder uit te breiden door nog twee extra ijskarren aan te kopen.”

#DoeLokaal

De Deinse schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) benadrukte het belang van lokaal winkelen bij ondernemers zoals Tartiste en de provincie rolt haar campagne Doe Lokaal uit in alle steden en gemeenten. Gedeputeerde en voorzitter van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) Leentje Grillaert: “Alle lokale besturen in Oost-Vlaanderen werden aangesproken om onze campagne zichtbaar te maken in het straatbeeld en op sociale media. Er valt ook wat te winnen. Wie op sociale media incheckt bij zijn of haar favoriete lokale ondernemer of een foto post met #DoeLokaal, die maakt wekelijks kans op mooie prijzen, waaronder een overnachting, een etentje, een fotoshoot of waardebonnen. De ondernemers kunnen op hun beurt publiciteit winnen door te surfen naar www.doelokaal.be en deel te nemen aan de campagne.”

Meer info via www.doelokaal.be.