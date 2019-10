Twintigste grote veldloop voor Deinse scholen Anthony Statius

15 oktober 2019

12u53 0 Deinze De stedelijke sportdienst en Atletiekclub Deinze organiseren o p vrijdag 25 oktober voor de twintigste keer een grote veldloop voor Deinse scholen. Deze veldloop vindt plaats op de speelweide van de Brielmeersen en er zijn 2.097 leerlingen ingeschreven.

Zoals ieder jaar maken de leerlingen en leerkrachten van de Deinse scholen zich klaar voor de grote scholenveldloop in de Brielmeersen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd voor de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar van het lager onderwijs en voor de eerste- en tweedejaars van het secundair onderwijs.

De wedstrijden voor het lager onderwijs gaan van start vanaf 9.30 uur en de wedstrijd voor het middelbaar onderwijs start om 13.45 uur. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende reeksen volgens leeftijd en per reeks wordt een klassement opgemaakt, dus na elke wedstrijd is er een podiumceremonie voorzien. Voor zowel het lager als het middelbaar onderwijs is er telkens een wisselbeker voorzien voor de beste school. Bij aankomst ontvangen alle deelnemers een drankje, gesponsord door AD Delhaize Deinze en een gadget van de stad. De te lopen afstand bedraagt ongeveer 650 meter voor de jongste groep en ongeveer 800 meter voor de oudere groep.

Meer info via 09/381.96.60 of sportdienst@deinze.be.