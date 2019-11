Twintigers slagen caféganger murw: “Wilden enkel ruziestoker bedwingen” Wouter Spillebeen

25 november 2019

15u32 0 Deinze Vier twintigers uit Deinze riskeren celstraffen tot zes maanden na een vechtpartij in en voor danscafé Black Box 66 aan het Statieplein. Een dronken caféganger kreeg ervan langs nadat hij volgens de beklaagden verschillende dansers lastigviel.

De vechtpartij ontstond in het danscafé begin 2018. “Het slachtoffer was verbaal agressief en mensen aan het lastigvallen, waaronder ook mijn cliënt”, vertelde de advocaat van een van de beklaagden over de feiten. “Dan heeft mijn cliënt hem een duw gegeven en zijn ze beiden op de grond gevallen.” Het slachtoffer beweert dat daar al enkele klappen vielen. Wat later, na een ander incident in het café, werd het slachtoffer door de beveiliging van het café buitengezet.

Pijnlijke stamp

Daar ging de schermutseling verder. Het slachtoffer botste tegen een van de andere beklaagden die zich prompt omdraaide en de jongeman een slag gaf. “Ik had een pijnlijke stamp tegen mijn rug gekregen, dus heb ik geslagen”, verklaarde die. Daarop vlogen twee van zijn vrienden ook op het slachtoffer. Ze duwden hem tegen een muur en deelden meerdere vuistslagen uit. Dat werd door een bewakingscamera vastgelegd.

De hardhandige aanpak was volgens een van de vier jongeren een manier om “een ruziestoker te bedwingen”. Twee van de twintigers riskeren een celstraf van vier maanden en een geldboete. Voor de twee anderen, die in het verleden al werden veroordeeld voor geweld, vroeg de procureur een celstraf van zes maanden en een boete. Een van hen stond zelfs nog onder voorwaarden. Ze vragen om een straf met uitstel, de opschorting of een werkstraf uit te spreken. Op 9 december valt het vonnis.