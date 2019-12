Tweehonderd senioren amuseren zich met volksspelen Anthony Statius

06 december 2019

15u28 0 Deinze Schuifbak, puntensjoelbak of blikken omver gooien. Meer is er soms niet nodig voor een leuke namiddag. Dit mochten zo’n tweehonderd senioren deze middag aan de lijve ondervinden op de volkssportnamiddag in Palaestra.

De dienst sport en recreatie van de stad Deinze organiseerde vrijdag voor de 36ste keer een volkssportnamiddag voor senioren in het sportcomplex Palaestra. De deelnemers konden er zich amuseren met een spelletje shove-a-penny, schuifbak, puntensjoelbak, ringen gooien, blikken omver gooien en bakbollen.

In totaal kwamen zo’n tweehonderd senioren naar Palaestra, waarvan de meeste lid zijn van Vl@s, Sint-Amandus Zeveren, Okra Deinze Centrum en Petegem, Okra Vinkt, Okra Meigem, Senioren Wontergem, Okra Astene, Okra Grammene en Donza-Buffalo’s. De medewerkers van de stad zorgden ervoor dat alles in goede banen kon verlopen. Na afloop was er een prijsuitreiking.